Governo, Orlando: Non è mio sogno, ma senza sarebbe baratro per Paese

di ddn/vln

Roma, 7 ott. (LaPresse) - "Non è né l'alleanza né il governo che sognavo, ma so che dopo c'è il baratro per il Paese. E io voglio bene al nostro Paese". Così Andrea Orlando, vicepresidente del Pd, su Facebook. "Non confondo chi fa questo con chi arringa una folla sulla spiaggia con contenuti pericolosi. Mi ci hanno abituato, negli anni al ministero i nostri attuali alleati del M5S, ma non solo loro. Non ho serbato rancore ne mi sono mai fatto intimidire. E non lo farò adesso. Continuerò a battermi perché l'esperienza di questo governo abbia successo, denunciando quelli che ritengo siano i pericoli e lavorando per superarli" aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata