Governo, Orlando: No a chi dice 'fai così, altrimenti...'. Altrimenti cosa?

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice 'devi fare questo, altrimenti...'. Altrimenti cosa?". Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Rimini, per la Festa nazioanle di Dems, commentando il dibattito politico, facendo chiaro riferimento alle posizioni espresse in questi giorni da Matteo Renzi e alcuni esponenti di Italia Viva.

