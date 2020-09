Governo, Orlando: Ingresso Zingaretti non è una valutazione all'ordine del giorno

di scp

Torino, 22 set. (LaPresse) - "Questa non è una valutazione all'ordine del giorno". Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ad Agorà su Rai3 sull'ipotesi di un ingresso di Zingaretti al governo. "Non c'è una richiesta di Zingaretti in questa direzione", ha aggiunto.

