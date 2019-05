Governo, Nugnes: Intento più a battaglia navale che a sintesi su obiettivi

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Inevitabile, parlando di 'consumo di suolo', rilevare la mancata approvazione di una legge nazionale. Questo governo del cambiamento si pone tante priorità e tanti obiettivi, ripete di continuo 'abbiamo tante cose da fare'. Infatti ci sono tante cose da fare da troppo tempo trascurate da una eterna campagna elettorale e da una esecutivo che sembra piuttosto intento ad una battaglia navale che a trovare sintesi di visioni e obiettivi di governo". Lo scrive sul suo profilo Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Nugnes. "Nel cosiddetto contratto di governo è scritto nero su bianco l'impegno dei 'contraenti' ad approvare una legge nazionale sull'arresto del consumo del suolo che in Parlamento giace da oltre un anno; una pdl a firma Patuanelli, incardinata da ottobre in commissioni Ambiente e Agricoltura, da oltre dieci mesi, centinaia di audizioni, zero discussione - prosegue -. Ecco una priorità che non si può più rimandare. E su cui invece si è perso tempo, rimandando strumentalmente in attesa dei risultati di questo appuntamento elettorale, in cui Salvini fidava, per l'appunto, di ribaltare i rapporti di forza", aggiunge.(Segue)

