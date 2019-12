Governo, ministro Fioramonti consegna lettera dimissioni a Conte

Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

La decisione del responsabile del Miur sarebbe legata ai fondi, a suo dire non dire non sufficienti, inseriti nella manovra per il suo dicastero. Già nei mesi scorsi Fioramonti aveva più volte dichiarato che, se non fosse rimasto soddisfatto, avrebbe lasciato il suo ruolo dopo l'approvazione della Legge di Bilancio.

Secondo alcune fonti, Fioramonti potrebbe addirittura formare un gruppo parlamentare, molto vicino a Conte, e, in futuro, fondare anche un nuovo soggetto politico.

