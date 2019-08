Governo, Meloni: Si torni a votare il prima possibile

di bdr

Milano, 9 ago. (LaPresse) - L'auspicio della presidente di FdI Giogia Meloni è che "si torni a votare prima che si può". Per Meloni dalle urne potrebbe uscire "una maggioranza nuova e più coesa, in grado di govrnare per i prossimi 5 anni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata