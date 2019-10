Governo, Meloni: Non permetteremo elegga Presidente Repubblica inviso

di rib/vln

Roma, 28 ott. (LaPresse) - "Non possiamo consentire che una minoranza arrogante elegga anche un presidente della Repubblica inviso al popolo italiano". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, in conferenza stampa in Senato all'indomani delle elezioni regionali in Umbria.

