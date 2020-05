Meloni attacca Conte: "Credibilità nulla quando si lavora così. Nel decreto rilancio prebende e marchette"

(LaPresse) Il duro intervento alla Camera della leader di Fratelli d'Italia dopo che il premier Conte aveva riferito sulla Fase 2. "Ci tenete tanto alla credibilità internazionale ma la credibilità quando si lavora cosi è nulla. Come è nulla la credibilità del dl rilancio che consta di 500 pagine. La prima cosa da fare è semplificare e qui ci sono 500 pagine di cavilli di rimandi a norme", ha detto Meloni che ha aggiunto ironica: "Avete fatto scrivere una pagina per uno ai membri delle vostre task force? Servono 269 articoli? No, servono per infilarci la spartizione del potere, le prebende e le marchette".