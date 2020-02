Governo, Marcucci: Non ci sono condizioni per complicate riforme

di npf/lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Crediamo che la stagione non sia quella che mette al centro complicate riforme costituzionali per le quali non ci sono le condizioni. C'è un accordo su una legge elettorale e su altre riforme di riequilibrio. Si vada avanti con quello". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine dell'assemblea dei senatori dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata