Governo, M5S: Quali rapporti tra Arata e Salvini?

di npf

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "Salvini ha detto di non conoscere Arata e di averlo visto una sola volta nella vita, allora perché lo propose ai vertici di Arera? Perché gli lascio redigere il programma energetico della Lega? Perché condivise sul suo profilo ufficiale Twitter le proposte di Arata considerandolo un uomo della sua squadra? Perché si avvalse dell'intermediazione del figlio Francesco per incontrare Steve Bannon? E perché l'altro figlio di Arata, Federico, recentemente è stato assunto da Giorgetti a Palazzo Chigi? Qualcosa non torna, non capiamo quali siano i reali rapporti tra Arata, Salvini e la Lega". Lo dicono fonti m5s.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata