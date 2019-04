Governo, M5S: Parole Salvini gravissime, smentisca

di npf/ddn

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Oggi Repubblica attribuisce a Matteo Salvini una frase, che potremmo sintetizzare in: ‘Qui o comando io o faccio cadere il governo'. Se fosse vera sarebbe gravissima. Ci auguriamo smentisca, anche perché di uomini soli al comando come Renzi e Berlusconi ne abbiamo già avuti. Se c'è qualcuno che comanda per noi sono gli italiani". Lo dice il M5S.

