Governo, lunedì in Cdm scostamento di bilancio ed elezioni 2020

di dab

Roma, 17 apr. (LaPresse) - Sul tavolo Consiglio dei ministri, in programma lunedì prossimo a Palazzo Chigi, arrivano lo scostamento di bilancio e le elezioni. Nell'ordine del giorno, infatti, si legge che sarà esaminato il decreto legge sulle "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020". Nelle varie ed eventuali, invece, è prevista la relazione che poi verrà portata in Parlamento per l'autorizzazione definitiva allo scostamento dai parametri economici, fondamentali per i decreti varati per far fronte all'emergenza coronavirus. Nell'odg, inoltre, è prevista l'analisi del decreto del presidente della Repubblica sul "Regolamento recante modifiche all'Appendice II - articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida". E ancora l'esame, "ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali", nonché "provvedimenti di Protezione civile a norma dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018".

