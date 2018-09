Governo, Liuzzi (m5s): Parole Casalino sono di tutto il movimento

di dft

Roma, 22 set. (LaPresse) - "Le parole di Rocco Casalino sono quelle di tutto il MoVimento 5 Stelle: non saranno pochi burocrati che fanno gli interessi dei poteri forti a fermare le legittime aspirazioni dei cittadini. La nostra battaglia per i diritti di tutti e contro gli interessi particolari di qualcuno prosegue: reddito di cittadinanza, taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro, riduzione del numero dei parlamentari, legge spazzacorrotti... Con il sostegno delle tante persone perbene eliminiamo privilegi e malaffare nel nostro Paese”. Così in una nota Mirella Liuzzi, PortaVoce M5S alla Camera.

