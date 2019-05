Governo, Lezzi: Tanto da fare, non c'è tempo per provocazioni

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "È proprio vero, non se ne può proprio più. Io ho voglia di fare, lavorare, rispondere al mandato che mi è stato conferito e non a continue provocazioni. Ora si deve ascoltare il Parlamento per migliorare lo sbloccacantieri e il crescita per dare impulso alla nostra economia.Si deve procedere speditamente sul salario minimo perché, dopo aver messo in campo il reddito di cittadinanza, è necessario intervenire su chi resta povero nonostante abbia un lavoro. Ieri si è conservata l'autorevolezza di questo Governo proprio per consentirgli di proseguire a lavorare con serietà e con attenzione nei confronti dei cittadini". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in un post pubblicato su Facebook.

