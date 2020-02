Governo, Iv: Gravissime minacce Casalino, Conte prenda distanze

di abf

Roma, 16 feb. (LaPresse) - "E' gravissimo che il portavoce del presidente del consiglio minacci un parlamentare della repubblica, cercando di zittire il sacrosanto diritto di critica". Così il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, capo delegazione al governo, dopo i commenti di Rocco Casalino sulla pagina Facebook di Michele Anzaldi

"Se Casalino vuole evitare figuracce, non mandi in giro audio in cui svela le sue vere intenzioni, ma - sottolineano- sappiamo che il portavoce del premier non e' nuovo a simili uscite. Dopo aver minacciato la chiusura de Il Foglio, ora vuole mettere a tacere un parlamentare".

