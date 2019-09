Governo, incontro Di Maio-Di Battista

di abf

Roma, 2 set. (LaPresse) - Incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Il capo politico del M5S è stato intercettato dalle telecamere di Fanpage.it mentre lasciava il palazzo in cui ha incontrato Di Battista, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Di poche parole anche Alessandro Di Battista, che – mentre lasciava la zona sul suo scooter – a chi gli chiedeva cosa voterà domani sulla piattaforma Rousseau (a favore o contro l'accordo per formare un governo con il Pd) si è limitato a rispondere: "Non ho mai dichiarato in vita mia" cosa voto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata