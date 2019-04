Governo, ieri sera incontro Conte-Siri

Roma, 30 apr. (LaPresse) - Si è svolto ieri sera, secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. Il M5S è in pressing per le dimissioni del leghista, sotto indagine per presunta corruzione. Nelle prossime ore, viene spiegato, il premier prenderà una decisione

