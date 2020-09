Governo, Gualtieri: Fortissima sintonia con Conte, mi ha sorpreso in positivo

di abf

Roma, 7 set. (LaPresse) - "Io sono in fortissima sintonia con il premier, ho trovato in Conte una figura che dal punto di vista politico che mi ha sorpreso positivamente". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Festa dell'unita' del Partito democratico in corso a Modena.

"Si è rivelata una figura politica molto capace e ha avuto la barra politica molto chiara", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata