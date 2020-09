Governo, Gualtieri: Coalizione guadagnato sul campo galloni per futuro

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Questa alleanza si è guadagnata sul campo i galloni di avere un futuro e di concludere la legislatura per assicurare al Paese stabilità e buon governo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano. "Questa alleanza si è formata per la sempre più evidente deriva della Lega, che ha evidenziato la scelta non felicissima del M5S di fare il governo con loro", aggiunge.

