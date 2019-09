Governo, gli iscritti M5S votano: sul blog i punti del programma

Dalle 9 aperta la votazione sull'accordo per un esecutivo con il Pd. Si vota fino alle 18. Il Movimento pubblica online i 20 punti pentastellati e i 6 dell'intesa con i dem. Di Maio: "Buon voto a tutti". Nel documento una manovra espansiva, la riduzione delle tasse sul lavoro e il no all'aumento dell'Iva. Il Pd: "Non è una bozza definitiva"

I 5 Stelle lanciano la consultazione online sulla piattaforma Rousseau sulll'intesa per un esecutivo con il Pd pubblicando i punti programmatici del Movimento. A presentarli è Luigi di Maio che scrive "Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il Movimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo. Dal blocco dell'aumento dell'Ivaal salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle, dalla riforma della giustizia alla legge sul conflitto di interessi, fino alle concessioni autostradali. Buon voto a tutti su Rousseau".

In riferimento alla bozza del programma di governo Pd-M5S che sta circolando, fonti Pd precisano che si tratta di una sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche, e che sarà ultimato in giornata nel corso di un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra i capigruppo e il Premier incaricato Conte. Non è quindi il programma definitivo.



Tra i punti il no all'aumento dell'Iva e una manovra espansiva: "Con riferimento alla legge di bilancio per il 2020 sarà perseguita una politica economica espansiva, senza compromettere l'equilibrio di finanza pubblica, e, in particolare: neutralizzazione dell'aumento dell'IVA, sostegno alle famiglie e ai disabili, il perseguimento di politiche per l'emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare"

Il secondo punto recita che "occorre: a) ridurre le tasse sul lavoro, a vantaggio dei lavoratori; b) individuare una retribuzione giusta ("salario minimo"), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori; c) approvare una legge sulla rappresentanza sindacale; d) individuare il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a danno dei giovani professionisti; e) realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; f) introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, recepire le direttive europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata".



