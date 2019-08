Governo, Giorgetti: Per noi naturale e scontato andare a elezioni

di bdr/mal

Milano, 10 ago. (LaPresse) - "Non è ne Salvini ne il Pd ne il M5S, ma è semplicemente il buon senso e siccome non c'è più un governo, quanto prima o se ne fa un'altro o si fanno le elezioni. A noi sembra naturale e scontato andare a nuove elezioni". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, intervistato dal Tgr mentre si trovava a Madesimo (Sondrio) per ritirare un premio. "Bisogna prendere atto della situazione e dare la palla al presidente della Repubblica", ha aggiunto.

