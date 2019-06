Governo, Giorgetti: Io in Ue? E' l'epoca del commissario mercato

di acp/abf

Roma, 20 giù. (LaPresse) - "Io in Ue? E' l'epoca del commissario mercato. Ne parlano tutti ma non io. Leggo e non mi sembra che sia materia di stretta attualità". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel corso della presentazione del fondo Sport e Periferie e Palazzo Chigi. "Prima ci sono altre vicende da risolvere - aggiunge - entro qualche settimana c è da evitare la procedura di infrazione e il primo obiettivo e' quello li", aggiunge.

