Governo, Gentiloni: Pd Sofferto Conte bis, ma ora Italia europeista

di dab

Roma, 5 set. (LaPresse) - "Abbiamo sofferto la nascita del Conte bis". Lo dice il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, alla Festa dell'Unità di Modena. "Non ero convintissimo, ma per le differenze che possiamo constatare tra i due partiti maggiori della coalizione - aggiunge -. Però dal Conte I c'è una differenza nel rapporto con l'Europa. Questo governo ha riportato l'Italia nel solco di una scelta europea e che era stata spezzata per un anno e più in precedenza".

