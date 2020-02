Governo, Gentiloni: Assurdo disperdere impegno in mille rivoli polemici

di lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Davvero penso che l'Italia abbia tantissime cose da fare e pochissimo tempo da perdere in polemiche inutili. Io dico che l'Europa ci chiede stabilità di governo, e questa non mi pare in discussione". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, a Circo Massimo su Radio Capital. L'esecutivo può reggere? "Certamente, diminuisce la sua spinta propulsiva ma non mi pare che sia in forse la stabilità, sul fatto di andare al voto o meno. Dovremmo avere un occhio al debito, perché è nell'interesse degli italiani ed è assolutamente assurdo che l'impegno avviato da questo governo si disperda in mille rivoli polemici".

