Governo, Garavaglia:Restituzione deleghe fake news, con Tria tutto ok

di abf

Roma, 19 set. (LaPresse) - "La notizia riportata questa mattina dal quotidiano La Stampa non ha alcun fondamento. Non ho restituito alcuna delega. I miei rapporti con Tria sono ottimi, non c'è nessun contrasto e stiamo lavorando insieme alla stesura della manovra". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia.

