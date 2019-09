Governo, Fraccaro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

di dab

Milano, 4 set. (LaPresse) - L'ormai ex ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, è stato indicato come nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, leggendo la lista nella sala della Vetrata, al Quirinale, spiegando che proporrà il nome dell'esponente M5S alla prima riunione del nuovo Consiglio dei ministri.

