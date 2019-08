Governo, fonti parlamentari: Camere riaperte dopo Ferragosto per fiducia

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - Nel giro di voci di corridoio che si susseguono sulla crisi di governo, spunta anche una nuova ipotesi: convocare le Camere in pieno agosto per un voto di fiducia. Le date di cui riferiscono alcune fonti parlamentari della maggioranza sono il 12 e 13 agosto o, più probabilmente il 19 e 20. La prossima settimana, infatti, oltre a Ferragosto è previsto un importante appuntamento, la commemorazione del crolle del Ponte di Genova, a un anno dalla tragedia in cui morirono 43 persone.

