Governo, fonti M5S: Non sia Cdm vuoto, Paese ha bisogno di dl Famiglia

di dab

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "Abbiamo l'auspicio che non sia un Consiglio dei ministri vuoto, come leggiamo invece dai giornali e che, in particolare, il decreto Famiglia sia approvato, perché ne ha bisogno il Paese". A riferirlo sono fonti del Movimento 5 Stelle.

