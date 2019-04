Governo, fonti M5S: Lega forse non ha capito 'Salva Roma', pensi a Siri

di mbb/lrs

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Sul cosiddetto salva Roma la Lega forse non ha capito di cosa si tratta, visto che parliamo della chiusura di un commissariamento a costo zero che permetterà ai romani di non pagare più gli interessi su un debito vecchio di 20 anni che creò proprio il centrodestra con Berlusconi al governo. Piuttosto la Lega pensi a Siri e alle indagini sui fondi che riguardano anche il loro tesoriere, invece di fare di tutto per nasconderlo". Così fonti del Movimento 5 Stelle.

