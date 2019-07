Governo, fonti M5S: A Lega ministro Ue, ora cambi Dublino

di npf

Roma, 10 lug. (LaPresse) - "Da quel che apprendiamo alla Lega andrà il nuovo ministro italiano per gli Affari europei. Ci aspettiamo presto dei risultati. A Bruxelles c'è molto da fare, si impegni per cambiare subito le regole di Dublino. Bisogna da subito impegnarsi per superare il principio di chi prima accoglie i migranti poi gestisce.

Ora i fatti". Così fonti M5S.

