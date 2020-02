Governo, fonti Iv: Siamo decisivi, non cadere nelle provocazioni dem

di dab

Roma, 16 feb. (LaPresse) - "Italia Viva è convinta di essere decisiva nella partita che si sta aprendo per il governo e per questo Renzi invita tutti a non cadere nelle provocazioni dei deputati democratici, sempre più vicini ai grillini che al riformismo". Lo riferiscono fonti di Italia viva. "Poi ci attaccano più significa che abbiamo vinto, assicura l'ex premier - aggiungono le stesse fonti -. Nel frattempo Renzi ha confermato che parteciperà anche alla conferenza stampa sul piano shock di giovedì mattina".

