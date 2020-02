Governo, fonti Iv: Pronti a votare riforma processo penale

di egr

Roma, 14 feb. (LaPresse) - Italia Viva è pronta a votare la riforma del processo penale. "Chi ha mai detto che non voteremo la riforma del processo penale? Come si fa a dire che non votiamo la riforma al processo penale?", dicono fonti renziane. E sottolineano come si tratti di un ddl e non di un decreto su cui il Governo può porre la fiducia. "E' un articolato complesso - spiegano le stesse fonti parlamentari - di cui la prescrizione è solo un punto, anche aggiunto all'ultimo minuto perché da qualche parte dovevano metterlo". In Iv sono pronti a confrontarsi sulla prescrizione quando arriverà in Parlamento. Per Italia viva, è il ragionamento, la velocizzazione dei tempi della giustizia "è una priorità".

