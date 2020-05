Governo, Fico: Chi provato spallata non mi sembra ci stia riuscendo

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - "Il governo Conte gode della fiducia in Parlamento, con una maggioranza importante e ogni volta che ha chiesto il voto alle Camere è sempre arrivata. Se poi qualcuno ha in mente di dare spallate al governo, non mi sembra che fino adesso ci stia riuscendo". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'diMartedì', su La7.

