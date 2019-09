Governo, Fico: Bene fiducia, ma è punto di partenza e non di arrivo

di dab

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Buon lavoro al presidente del Consiglio Conte e al nuovo governo che oggi ha ottenuto la fiducia del Parlamento. È un giorno significativo per la democrazia parlamentare. La Costituzione stabilisce principi e regole in modo chiaro anche per affrontare e risolvere le crisi di governo che possono emergere durante una legislatura. Sono questi principi e queste regole – baluardi preziosi per la democrazia e motori indispensabili del suo funzionamento – a dettare tempi e modi, a stabilire prerogative, il cui rispetto è garantito dal Capo dello Stato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Con il confronto tra le forze politiche e il voto espresso dalle camere, il Parlamento ha superato una fase delicata e incerta, accordando la fiducia a un nuovo esecutivo - prosegue la terza carica dello Stato -. Questo non può essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. L'obiettivo deve essere impegnarsi tenacemente al servizio del Paese tenendo sempre al centro gli interessi dei cittadini e il bene della comunità. Buon lavoro a tutti", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata