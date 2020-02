Governo, Faraone: Tanti Scilipoti al posto di Renzi, autogol Bettini-Pd

di dab

Roma, 16 feb. (LaPresse) - “Quello che ha detto Bettini resterà alla storia come l'autogol storico del Pd. Vogliono far fuori Renzi per sostituirlo con tanti Razzi e Scilipoti. A questo punto non resta che sperare per il PD che l'operazione funzioni”. Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di italia Viva Davide Faraone.

