Governo, Di Maio: Voto plebiscitario

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Il numero record di votanti ha votato per la stragrande maggioranza per il si per un nuovo governo.

È un voro plebiscitario, l'80% ha votato per il si, dobbiamo essere orgogliosi". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera.

