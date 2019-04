Governo, Di Maio: Vogliono fermare M5S, ma tra 5 anni Italia diversa

di npf

Roma, 5 apr. (LaPresse) - "Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare, noi del Movimento saremo sempre osteggiati, vorrebbero che ci fermassimo adesso. Basta vedere come ci dipingono sui giornali e nelle televisioni, ma noi non possiamo e non dobbiamo fermarci. Alla fine di questi 5 anni sono sicuro che l'Italia sarà diversa, più all'altezza delle nostre aspettative. Io ho ben chiaro quello che ancora dobbiamo fare". Così il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video postato su Facebook.

