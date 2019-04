Governo, Di Maio: Tria? Sintonia quando lavoriamo su cose concrete

di lrs/npf

Milano, 5 apr. (LaPresse) - Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, c'è sintonia? "Sicuramente c'è sintonia ogniqualvolta lavoriamo su cose concrete per aiutare gli italiani. Se stiamo nella concretezza, in questo governo c'è sempre sintonia. Quando parliamo di legge sull'aborto, scontri ideologici o forse quando si comincia a parlare tramite dichiarazioni di stampa e non guardandosi negli occhi iniziano i problemi". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, arrivando nella sede di Assolombarda a Milano.

