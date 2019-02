Governo, Di Maio: Tria in discussione? Ci mancherebbe altro

di ddn/npf

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Non stiamo assolutamente parlando di mettere in discussione la posizione di un ministro, ci mancherebbe altro". Così Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5Stelle, parlando durante una conferenza stampa alla Camera, in merito alle voci sull'attrito tra il vicepremier e il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata