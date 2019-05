Governo, Di Maio: Tenuta non a rischio, ma Lega nervosa dopo caso Siri

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "La tenuta del governo non è a rischio, e mi auguro di no. Certo, vedo la Lega un po' nervosa, perché dopo questo caso Siri utilizzano ogni argomento pur di provare a coprire un caso che si poteva risolvere in 3 giorni, con le dimissioni del sottosegretario, invece ci sono volute 3 settimane e il M5S che ha portato in Cdm la sua decadenza e la rimozione". Lo dice il vicepremier, Luigi DI Maio, a margine di un'iniziativa politica a Palermo. "Io non voglio creare tensioni, ma voglio lavorare", aggiunge.

