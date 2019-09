Governo, Di Maio: Squadra al completo, M5S pronto a dare il massimo

di dab

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Adesso la squadra di governo è al completo, pronta a dare il massimo per il Paese. Ringrazio i sottosegretari uscenti che continueranno ad essere una grande risorsa per il Movimento. Lunedì giurerà la nuova squadra che sarà composta da 21 esponenti del Movimento 5 Stelle, di questi 6 saranno vice ministri. Per noi questo significa: tanto lavoro da fare e maggiori responsabilità. Noi siamo pronti". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata