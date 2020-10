Governo, Di Maio: Si può fare di più ma non tiro al bersaglio su ministri

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Si può fare più a partire dai drive-in e il trasporto pubblico ma senza fare tiro al bersaglio contro i ministri. Per me sarebbe semplice attaccare i ministri di altre forze politiche" e viceversa, "ma contribuiremo al rumore di sottofondo che i cittadini non vogliono". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio.

