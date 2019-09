Governo, Di Maio: Sarà e dovrà essere coraggioso e ambizioso

di dab

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l'assetto della nuova squadra di governo. Sarà e dovrà essere un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell'Italia". Lo scrive su Facebook il neo ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un governo capace di sostenere il tessuto imprenditoriale, di offrire nuove opportunità sul mercato del lavoro e un governo vicino alle famiglie, non solo a quelle più in difficoltà, ma a tutta la classe media", aggiunge.

