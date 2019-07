Governo, Di Maio: Salvini? Meglio se oggi ci vediamo e troviamo punto per continuare

di scp

Milano, 19 lug. (LaPresse) - "Tra persone mature meglio vedersi, non parlarsi a mezzo stampa". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3 a proposito dei rapporti con Matteo Salvini. "Oggi ci vediamo, spostiamo qualche appuntamento, troviamo come sempre un punto per continuare", aggiunge, "è auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo, se poi ci sono impegni personali non lo so".

