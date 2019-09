Governo, Di Maio: Salvini irresponsabile, si è messo lui da parte

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Come si fa a lamentarsi delle cose vuole fare il governo, quando al governo ci potevi essere tu", ma Salvini "ha deciso di mettersi da parte". Lo ha detto il capo politico M5S, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera, dopo il voto degli iscritti su Rousseau, che ha dato il via libera all'accordo con il Pd. "Siamo contenti del lavoro svolto finora, per mettere delle toppe a irresponsabilità non nostre".

