Governo, Di Maio: Renzi? Chi tradirá programma si prenderà responsabilità

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Renzi staccherà la spina? Se abbiamo un programma e diciamo che servono 3 anni, chi tradirá il programma se ne prenderá la responsabilità davanti al popolo italiano". Cosi Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. "La crisi di questo agosto deve essere un monito per chi vuole usare il popolo per interessi elettorali", ha aggiunto.

