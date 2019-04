Governo, Di Maio propone approvazione 5 leggi entro anno: Lega è con noi?

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "Abbiamo creato un contratto di governo con la Lega, fissando i punti cardine che ci hanno permesso di iniziare il processo di cambiamento. Con la Lega abbiamo già fatto tanto, lavorando anche bene. E i fatti sono chiari. In pochi mesi abbiamo realizzato le cose che abbiamo sognato per anni. E non si tratta tanto di simboli del Movimento 5 Stelle, si tratta di quei passi che i cittadini italiani aspettavano da tanto tempo". Lo scrive sul 'Blog delle Stelle', Luigi Di Maio. "Il taglio dei vitalizi, il reddito di cittadinanza, il superamento della legge Fornero con l'introduzione di Quota 100, ma anche la legge sull'anticorruzione, la Class action, la legge contro la violenza su donne e bambini - elenca il vicepremier -. E il decreto Dignità, un decreto che voleva dare la possibilità ai nostri giovani di avere un contratto stabile e quindi pianificare un futuro, una famiglia, e che già sta producendo i primi effetti positivi. Abbiamo fatto questo, nei primi mesi, grazie anche al sostegno della Lega", riconosce il capo politico pentastellato.(Segue)

