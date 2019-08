Governo, Di Maio: Piena fiducia in Mattarella, decide lui tempi

di abf

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Per me bisogna andare al voto, ma non fraintendiamo. E' Mattarella che decide come e quando si va al voto. Io ho piena fiducia in lui, sono le sue prerogative". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

