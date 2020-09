Governo, Di Maio: Piena fiducia in Conte e ministri

di mad

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Io ho piena fiducia in Conte, nel Governo e in tutti i ministri. Vogliamo lavorare per portare fuori l'Italia dalla crisi più forte di prima. Dobbiamo investire su digitalizzazione, innovazione, qualità del lavoro, qualità della vita". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da RaiNews a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

