Governo, Di Maio: Per me percorso passi indietro e rinunce, è orgoglio

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Vengo da un percorso di passi indietro e rinunce. Dissi no a Berlusconi, mi è stata offerta premiership da Salvini. Se si parla di rinunce io lo vedo come orgoglio". Così Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera.

